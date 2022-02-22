ياسمين رئيس تعلن عزمها الطلاق من هادي الباجوري: عشرة طويلة ولكنها لم تدم

2022/02/22 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عزمها الطلاق من المخرج هادي الباجوري، الثلاثاء، وذلك في أول تعليق منها على تصريحاته بأنه لا يمانع أداءها القبل والمشاهد الرومانسية، والتي أثارت الكثير من الجدل مؤخرًا...

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