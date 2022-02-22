2022/02/22 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، عن موعد اعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "مجلس النواب العراقي، يعاود من يوم الاثنين المقبل عقد جلساته بشكل طبيعي ودوري، مع العمل على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب عليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موعد اعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موعد اعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).