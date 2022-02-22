2022/02/22 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبارأفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في الانبار.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "عبوةً استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة الانبار، دون تسجيل اصابات او اضرار تذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتلا للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتلا للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).