المحكمة الاتحادية تصدر قرارا بشأن تمثيل المكونات في البرلمان

2022/02/22 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تمثيل المكونات في مجلس النواب.

وقال بيان للمحكمة تلقته (بغداد اليوم)، انه "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكرد الفيليين المحكمة الاتحادية العليا تقرر الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي".

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