المحكمة الاتحادية تصدر قراراً بشأن تمثيل المكونات في مجلس النواب

2022/02/22 | 14:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تمثيل المكونات في مجلس النواب.وذكرت المحكمة في بيان تلقى”النور نيوز”، انه “لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكرد الفيليين، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين …

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