الكوادر الطبية تنقذ سيدة ثلاثينية تعرضت لطعن بسكين في منطقة الرقبة

2022/02/22 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، نجاح فريق طبي متخصص في مستشفى ابن النفيس بإنقاذ سيدة تعرضت لحادث طعن في الرقبة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2022)، أن "فريقا طبيا متخصصا بجراحة الصدر والاوعية الدموية في مستشفى ابن النفيس التابعة لدائرة صحة بغداد/الرصافة بإجراء عملية طارئة لانقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 35 عام".

وأوضحت أن "رئيس الفريق الطبي الدكتور جلال جعفر الزبيدي اخصائي جراحة الصدر والاوعية الدموية ان السيدة كانت تعاني من حالة اختناق شديدة ونزيف حاد في الرقبة اثر تعرضها لحادث طعن واصابة في القصبة الهوائية".

وبينت أنه "تم أُجراء ناظور للمرئ واصلاح ضرر بالغ في القصبة الهوائية مع ايقاف النزف".

وأكد الزبيدي أن "العملية تكللت بالنجاح التام بجهود الفريق الطبي والجراحي والتمريضي الساند وان الحالة الصحية للمريضة جيدة ومستقرة".

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