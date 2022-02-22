بالفيديو والوثائق.. المحكمة العليا تصدر قرارا يخص تمثيل المكونات في مجلس النواب

2022/02/22 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الثلاثاء، قرارا بشأن تمثيل المكونات

في مجلس النواب.

وقال بيان للمحكمة حصلت وكالة نون

الخبرية على نسخته، انه "لغرض تفعيل

الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ

على

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