2022/02/22 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير عام جمارك محافظة ايلام في إيران روح الله غلامي ،اليوم الثلاثاء، عن زيادة حجم صادرات السلع والبضائع المارة عبر معبر مهران إلى العراق خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام إيرانية قال غلامي ، إن حجم صادرات السلع والبضائع من معبر مهران الحدودي الدولي إلى العراق بلغ مليارا، وخمسة ملايين، و142 الف دولار أمريكي، بزنة تصل إلى قرابة مليوني ألف طن.

واضاف غلامي أن السلع المصدرة شملت مستلزمات بناء، ومحاصيل الخضر والفواكه، والمواد البلاستيكية، والزجاجيات، ولوازم منزلية، منوها إلى تضاعف حجم صادرات السلع من إسلام إلى المدن العراقية.

وبلغ حجم صادرات السلع من المعبر ذاته إلى العراق في العام الماضي وخلال المدة ذاتها 553 مليون دولار بزنة 907 آلاف طن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة ايلام الايرانيه تعلن زيادة حجم صادرات السلع والبضائع الى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة ايلام الايرانيه تعلن زيادة حجم صادرات السلع والبضائع الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).