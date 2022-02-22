تناول مكملات البروبيوتيك يسرع وقت التعافى من كورونا

2022/02/22 | 14:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة جديدة أن تناول كبسولة من مكملات البروبيوتيك، المصممة لزيادة عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، قد يسرع من التعافي من فيروس كورونا، بحسب جريدة “ديلي ميل” البريطانية.والبروبيوتيك عبارة عن أقراص بدون وصفة طبية يقال إنها تعزز ميكروبيوم الأمعاء، حيث يوجد داخل الأمعاء تريليونات من البكتيريا والفيروسات والفطريات، والبروبيوتيك هو البكتيريا المفيدة، وتظهر […]

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