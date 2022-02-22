2022/02/22 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق محافظ بابل حسن منديل السرياوي على محضر لتوزيع قطع اراضي لعوائل الشهداء والجرحى هيئة الحشد الشعبي.وبحسب وثيقة حلصت عليها وكالة ايرث نيوز، فإن السرياوي، وافق على توزيع الاراضي لعوائل الشهداء والجرحى في محافظة بابل.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



محافظ بابل يوافق على توزيع اراضي لعوائل الشهداء والجرحى أولاً على ايرث نيوز.

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