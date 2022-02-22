2022/02/22 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في العثور على عبوة ناسفة قرب معبر حدودي مع ايران.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "العثور على عبوة ناسفة في كراج للسيارات على مقربة من معبر االمنذرية الحدودي مع ايران شرق ديالى يعد اول خرق امني في المعبر بعد 2003 باعتباره يقع ضمن مايعرف بالمربع الامن ولم تسجل هكذا حوادث من قبل".

واضاف ان "لجنة تحقيق فورية شكلت للنظر في حيثيثات كيفية وصول العبوة الى داخل الكراج ومن يقف ورائها مؤكدا بانه لايمكن حسم النتائج بالوقت الراهن فيما اذا كانت الدوافع ارهابية او ناتجة عن حرب مافيات او عصابات فيما بينها".

واشار الى "اصدار توجيهات مشددة حيال تفتيش الكراجات ونصب كاميرات مراقبة من اجل تفادي وقوع اي خروقات تؤثر على التبادل التجاري في معبر المنذرية".

وكان الحشد الشعبي اعلن في وقت سابق عن تفكيك عبوة موضوعه في كراج للسيارات قرب معبر االمنذرية الحدودي.

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