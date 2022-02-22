تشكيل لجنة تحقيق

واضاف ان "لجنة تحقيق فورية شكلت للنظر في حيثيثات كيفية وصول العبوة الى داخل الكراج ومن يقف ورائها مؤكدا بانه لايمكن حسم النتائج بالوقت الراهن فيما اذا كانت الدوافع ارهابية او ناتجة عن حرب مافيات او عصابات فيما بينها".
واشار الى "اصدار توجيهات مشددة حيال تفتيش الكراجات ونصب كاميرات مراقبة من اجل تفادي وقوع اي خروقات تؤثر على التبادل التجاري في معبر المنذرية".
وكان الحشد الشعبي اعلن في وقت سابق عن تفكيك عبوة موضوعه في كراج للسيارات قرب معبر االمنذرية الحدودي.
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