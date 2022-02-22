هيئة الجمارك تصدر أربعة توجيهات حول صحة صدور التصاريح الجمركية

2022/02/22 | 15:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أصدرت هيئة الجمارك، اليوم الثلاثاء، أربعة توجيهات حول صحة صدور التصاريح الجمركية.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لمقتضيات المصلحة وحفاظاً على انسيابية العمل وإلحاقا بكتاب الهيئة المرقم 251 في 19/12/2019، تقرر توجيه اتباع آلية بخصوص تأييد صحة صدور التصاريح الجمركية الواردة من البنك المركزي العراقي/ المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان".

وأوضح أن التوجيهات تضمنت:

1-قيام المراكز الجمركية بتأييد صحة صدور التصريحة الجمركية الآلية في قاعدة بيانات الحاسبة الالكترونية والتصريحة اليدوية لدى قسم المنافیست والأمور الجمركية وحسب السياق المتبع.

2-مفاتحة دوائر وزارة النقل البرية والبحرية والجوية العاملة في المنافذ الحدودية لغرض تأييد صحة صدور المنافيست الصادر منهم وأوامر التسليم الخاصة بدخول الشحنات.

3- المطالبة بكافة وصولات الرسوم وصحة صدورها.

4-مفاتحة قسم تدقيق التعريفة في مقر الهيئة لغرض مطابقة التصاريح الالية واليدوية وتأييد صحة صدورها.

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