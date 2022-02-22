المرور تحدد موعد بدء نصب مقاييس قراءة سرعة المركبات

2022/02/22 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، موعد بدء نصب مقاييس قراءة سرعة المركبات.وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل، لوكالة الأنباء العراقية، إنه “وجه صندوق شهداء الشرطة بتفعيل موضوع الأتمتة لأنه يمتلك صلاحية بشأن التعاقدات”، لافتاً الى أن “نصب مقاييس لسرعة المركبات سيفعل بعد تفعيل موضوع الأتمتة”.وأوضح، انه “كانت …

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