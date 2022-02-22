اردوغان: اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا غير مقبول

2022/02/22 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

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ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ،اليوم الثلاثاء، باعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، واصفا الخطوة بأنها غير مقبولة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

وقال اردوغان الذي يزور السنغال حاليا إنه يعتبر القرار الروسي هذا غير مقبول، داعيا الأطراف المعنية للتصرف بمنطق والامتثال إلى القانون الدولي.

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