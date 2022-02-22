2022/02/22 | 15:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات جديدة لمنع التلاعب والتزوير في إجراءات دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية.وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بغية منع التزوير والتلاعب في التصاريح الخاصة بدخول البضائع عبر المنافذ الحدودية، اشترطت الهيئة الحصول على كتاب صحة صدور من وزارة النقل ومن المنافذ البحرية […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



الكمارك تتخذ إجراءات جديدة لمنع التلاعب والتزوير في تصاريح دخول البضائع أولاً على ايرث نيوز.

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