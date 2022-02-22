قرن على ميلاد محمود أمين العالم - رضي السماك

2022/02/22 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك تحتفل الأوساط اليسارية والتقدمية في مصر والعالم العربي في هذه الأيام بمرور مئة عام على ميلاد المفكر اليساري الكبير محمود أمين العالم المولود في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في يوم 22 فبراير/ شباط من عام 1922، ولا يخلو رقم هذا اليوم والشهر الذي وُلد فيه من مغزى ومفارقة أليمة، فهو اليوم نفسه الذي تمت فيه واحدة من أكبر مهازل تاريخنا العربي المعاصر، ألا هي الوحدة الأندماجية بين مصر وسوريا عام 1958 التي ......





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