يوفنتوس يعلن انتهاء التحقيق في فبركة الصفقات

2022/02/22 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، انتهاء تحقيق مكتب المدعي العام الفيدرالي، في قضية "فبركة الصفقات".

وخضع يوفنتوس إلى جانب 10 أندية إيطالية أخرى، للتحقيق بشأن صفقات أجريت في آخر عامين، وهناك شكوك حول تضخيم أرقامها، لتحقيق مكاسب رأسمالية.

وقال يوفنتوس، في بيان رسمي: "يعلن النادي انتهاء التحقيق معه، جنبا إلى جنب مع 10 أندية إيطالية أخرى في قضية تسجيل اللاعبين وحساب الأرباح الرأسمالية".

وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن وثيقة المدعي العام المتعلقة ببعض الصفقات التي تمت في السنوات المالية 2018-19 و2019-20 و2020-21، لا تعد إدانة من قبل المدعي العام الاتحادي".

وختم: "يحق لشركة يوفنتوس الآن الوصول إلى المستندات الخاصة بالقضية، وتقديم دفاعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المدونة، مع الثقة في أنها ستكون قادرة على إثبات صحة إجراءات الصفقات".

المصدر:وكالات

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