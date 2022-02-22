القضاء يقرر توقيف الضابط عمر نزار على خلفية أحداث جسر الزيتون

2022/02/22 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، قرار بتوقيف الضابط (عمر نزار الزبيدي) عن تهمة قمع المتظاهرين.وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مثٌل اليوم إمام القضاء ودون افادته في احداث واقعة جسر …

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