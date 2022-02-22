2022/02/22 | 15:51 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للقناة الرسمية تابعته /المعلومة/ إن ” أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية”، لافتاً الى أن “رؤية المجلس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: ننتظر موازنة 2022 لإطلاق التعيينات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للقناة الرسمية تابعته /المعلومة/ إن ” أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية”، لافتاً الى أن “رؤية المجلس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: ننتظر موازنة 2022 لإطلاق التعيينات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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