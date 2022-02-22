مجلس الخدمة: ننتظر موازنة 2022 لإطلاق التعيينات

2022/02/22 | 15:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات.وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح للقناة الرسمية تابعته /المعلومة/ إن ” أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية”، لافتاً الى أن “رؤية المجلس […]

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