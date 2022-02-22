المرور تحدّد موعد بدء نصب مقاييس قراءة سرعة المركبات

2022/02/22 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مديرية المرور العامة، اليوم

الثلاثاء، موعد بدء نصب مقاييس قراءة

سرعة المركبات، فيما أشارت إلى الجهة

المسؤولة عن ذلك.

وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق

اسماعيل، إنه "وجه صندوق شهداء الشرطة

بتف

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