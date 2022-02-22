قتلى الدقيقة الأخيرة.. بعد 60 عاما شهادة جزائرية عن آخر ضحايا الحرب

2022/02/22 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 60 عاما، تتحدث المناضلة الجزائرية السابقة مريم مختاري، التي اعتقلها الجيش الفرنسي في الجزائر، وأفرج عنها قبل أسبوعين من توقيع اتفاقات إيفيان، عن رفاق لها قتلوا، قبل دقائق من دخول وقف النار حيز التنفيذ.

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