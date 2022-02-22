شاب يحطم رقمًا قياسيًا لشيء لا يخطر على البال.. شاهد ما هو!

2022/02/22 | 16:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك رقم قياسي عالمي جديد لأطول مجموعة من حلويات إم أند إمز.الشاب بريندان كيلبي البالغ من العمر 22 عامًا كدس 6 منها فوق بعضها.

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