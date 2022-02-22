2022/02/22 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجلسة المقبلة تستضيف وزير المالية..تفاصيل اجتماع رئاسة البرلمان مع الكتل السياسية

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