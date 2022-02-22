جنايات المثنى تصدر حكما بحق مدانين اثنين بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات

2022/02/22 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ المثنىأصدرت محكمة جنايات المثنى، اليوم الثلاثاء، حكماً بحق مدانين اثنين بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات.

وذكر أعلام المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أصدرت حكما بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد وغرامة مالية قدرها عشر ملايين دينار مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بحق المدانين ( ع _ ع _ ل ) استنادا لاحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك لارتكابهما جريمة تجارة وتعاطي بمادة المخدرات".

وأضاف أنه "برعاية مباشره من قبل قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت العميد محمد عيسى سبتي، وضمن الممارسات الأمنية الواسعة ووفق الواجبات الموكله إليها، تمكنت شعبة مخدرات قضاء الخضر التابعة الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى من القبض على متهمين اثنين بكمين أمني محكم وهما يقومان بالمتاجرة وتعاطي الحبوب المخدرة وضبطت بحوزتهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة".

وبين أنه "تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفهما وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإحالتهما إلى المحكمة المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون".

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