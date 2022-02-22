كورونا العراق: نسبة الاصابة مستقرة عند 9%.. وتطلعات لانتهاء الموجة بالوصول الى 3%

2022/02/22 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر الموقف الوبائي المعلن من وزارة الصحة اليوم الثلاثاء استقرار نسبة الاصابة بالفيروس عند 9% منذ يومين، في انخفاض مستمر عن ذروة الموجة التي سجلت نسبة اصابة 25% خلال الاسابيع الماضية.واظهر الموقف الوبائي تسجيل 1685 اصابة جديدة بفيروس كورونا باجراء 17873 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ […]

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