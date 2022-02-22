2022/02/22 | 16:16 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد اظهر الموقف الوبائي المعلن من وزارة الصحة اليوم الثلاثاء استقرار نسبة الاصابة بالفيروس عند 9% منذ يومين، في انخفاض مستمر عن ذروة الموجة التي سجلت نسبة اصابة 25% خلال الاسابيع الماضية.
واظهر الموقف الوبائي تسجيل 1685 اصابة جديدة بفيروس كورونا باجراء 17873 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا العراق: نسبة الاصابة مستقرة عند 9%.. وتطلعات لانتهاء الموجة بالوصول الى 3%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واظهر الموقف الوبائي تسجيل 1685 اصابة جديدة بفيروس كورونا باجراء 17873 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا العراق: نسبة الاصابة مستقرة عند 9%.. وتطلعات لانتهاء الموجة بالوصول الى 3%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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