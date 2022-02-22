يوفنتوس يعلن انتهاء التحقيق في “فبركة الصفقات”

2022/02/22 | 16:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، انتهاء تحقيق مكتب المدعي العام الفيدرالي، في قضية “فبركة الصفقات”.وخضع يوفنتوس إلى جانب 10 أندية إيطالية أخرى، للتحقيق بشأن صفقات أجريت في آخر عامين، وهناك شكوك حول تضخيم أرقامها، لتحقيق مكاسب رأسمالية.وقال، في بيان رسمي: “يعلن النادي انتهاء التحقيق معه، جنبا إلى جنب مع 10 أندية إيطالية […]

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