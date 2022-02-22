2022/02/22 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئاسة البرلمان: جدول أعمال الجلسة المقبلة سيتضمن إستضافة وزير المالية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:12

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