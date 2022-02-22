شاهد بالفيديو.. الاطار : نرفض تحويل البرلمان لساحة مزايدات د. عائد الهلالي / عضو الاطار التنسيقي



شاهد بالفيديو.. الاطار : نرفض تحويل البرلمان لساحة مزايدات د. عائد الهلالي / عضو الاطار التنسيقي
2022/02/22 | 16:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: f26TUtX6kKc

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