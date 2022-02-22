نائب يكشف عن حراك سياسي ايجابي يقوده قادة الإطار لتشكيل الكتلة الاكثر عددا

2022/02/22 | 16:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..كشف عضو الاطار التنسيقي عارف الحمامي ، الثلاثاء ، وجود حراك سياسي إيجابي يقوده قادة الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكثر عددا، مبينا ان الحراك شمل الكرد والسنة والمستقلين .وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة /، ان “قادة الإطار التنسيقي يجرون حراكا سياسيا مع قوى سياسية من السنة والكرد والمستقلين […]

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