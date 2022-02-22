القضاء يقرر توقيف الضابط عمر نزار على خلفية احداث جسر الزيتون

2022/02/22 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية قرار بتوقيف الضابط (عمر نزار الزبيدي) بتهمة قمع المتظاهرين.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مثٌل اليوم إمام القضاء، ودون افادته في احداث واقعة جسر الزيتون الموجه له تهمة قمع المتظاهرين فيها”.

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