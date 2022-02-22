البرلمان يحدد يوم الاثنين المقبل موعدا لاستضافة وزير المالية

2022/02/22 | 16:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد رئيس مجلس النواب والنائب الأول والنائب الثاني اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة.وذكر بيان لرئاسة المجلس، انه “جرى، خلال الاجتماع، مناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، حيث دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على […]

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