بحضور ممثل المرجعية العليا.. العتبة الحسينية تقيم المؤتمر الوطني الاول للحد من التطرف والارهاب (فيديو)

2022/02/22 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار (القاعدة وداعش تهديد للسلم

المجتمعي) اقامت العتبة الحسينية

المقدسة، الثلاثاء، المؤتمر الوطني

الاول للحد من التطرف والارهاب برعاية

ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي

الشرعي للعابتة الحسينية

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