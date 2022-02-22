2022/02/22 | 16:30 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انعقاد المؤتمر الأول للحد من التطرف والإرهاب وملفات اخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6NgdmNaYC4I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انعقاد المؤتمر الأول للحد من التطرف والإرهاب وملفات اخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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