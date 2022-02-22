بريطانيا تفرض عقوبات على مصارف ورجال أعمال في روسيا

2022/02/22 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على خمسة بنوك روسية، وثلاثة رجال أعمال روس مع تجميد أصولهم في المملكة المتحدة ومنع دخولهم أراضيها.

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