2022/02/22 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير لموقع انسايد ارابيا ، الثلاثاء، عن هجرة كبيرة للعلماء والمختصين العراقيين ، لافتا الى هجرة 72 الف طبيب من البلاد منذ عام 2003 .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه وفي بلد تبلغ ميزانيته 103 مليار دولار ومع ذلك ، لا يمكنه توفير فرص عمل أو 24 ساعة من الكهرباء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسايد ارابيا : هجرة العقول سيكلف العراق الكثير في المستقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسايد ارابيا : هجرة العقول سيكلف العراق الكثير في المستقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).