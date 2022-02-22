هندي عمره 16 عامًا يفوز على بطل العالم في الشطرنج

2022/02/22 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الهندي راميشبابو براجناناندا البالغ من العمر 16 عامًا، الأحد، على بطل العالم ماغنوس كارلسن خلال بطولة أيرثينجز ماسترز.

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