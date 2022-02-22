انتشال جثة مواطن لقي حتفه بانهيار سياج بناية في النجف “فيديو”

2022/02/22 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثة مواطن لقي حتفه بانهيار سياج بناية في محافظة النجف.وابلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، بان رجال الدفاع المدني في محافظه النجف الأشرف قاموا بانتشال جثة مواطن نتيجة انهيار سياج بناية في منطقة حي الانصار”.

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