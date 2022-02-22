الصحة العراقية تسجل 21 وفاة و1685 اصابة جديدة بكورونا

2022/02/22 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة ، أنها “سجلت 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3477 شخصا للشفاء”.

فيما أضاف أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 21 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 51550”.

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