“يويفا” في مرمى الانتقادات بسبب ملعب نهائي الابطال

2022/02/22 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تلقى انتقادات حادة، بشأن ملعب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.وذكرت شبكة “بي ان سبورتس” القطرية، أن “اليويفا يواجه انتقادات حادة بسبب تأكيده على أنه لا يعتزم نقل المباراة النهائية من ملعب مدينة سان بطرسبرج”.واضافت “يأتي ذلك في ظل الحرب […]

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