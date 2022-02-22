2022/02/22 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يدفع مصرف عراقي رواتب متقاعدين مصريين؟ هل يستولي بوتين على أسلحة أميركية في أوكرانيا؟ أسئلة ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي ..فهل حقا؟

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