تواصل إجلاء الآلاف من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وسط استمرا ر القصف العنيف من قبل الجيش الأوكراني

2022/02/22 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر عمليات إجلاء المدنيين من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا، الذين بلغت أعدادهم عشرات الآلاف، في ظل استمرار القوات المسلحة الأوكرانية قصف المناطق السكنية في الجمهوريتين.وتم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من هناك إلى الأراضي الروسية المجاورة في يوم واحد، وأفاد تقرير مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف المجاورة: […]

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