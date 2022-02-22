"غير مقبول".. أردوغان ينتقد اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك في شرقي أوكرانيا

2022/02/22 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بالأراضي الأوكرانية الشرقية الانفصالية، واصفا إياه بأنه "غير مقبول".

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