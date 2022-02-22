سفارة فلسطين في إيطاليا توقع إتفاق توأمة وصداقة مع مدينة أيللي الإيطالية

2022/02/22 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وقعت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، اليوم الثلاثاء، إتفاقية توامة وصداقة مع بلدية مدينة أيللي الواقعة في مقاطعة أبروتزو حيث وقع عن الجانب الإيطالي رئيس البلدية السيد إنزو دي نتالي ، كان ذلك في مقر السفارة في روما .

حيث ألقا السفيرة كلمة شكرت بها رئيس البلدية والمجلس البلدي على هذه الموأخاة الهامة لبناء علاقات صداقة وتعاون دائم بين البلدين الواقعين في حوض المتوسط ، حيث يعتبر مساهمة هامة في قضايا السلام ، والوفاق والتفاهم المتبادل ، ويساهم في تنمية التجارة والقضايا العلمية والثقافية .

وأضافت أنه في الوقت الذي تبنى به الجدران وتتنامى به الصراعات نحن هنا نبني جسور من الحب والأخوة والتعاون بروح تعزز والتسامح والتضامن الانساني والذي بدوره يثري تجربة البلدين ، وسنعمل معا لبدء علاقات تعاون وصداقة بين شعبينا من خلال عمل أنشطة في المجالات الثقافية والفنية ، والسياحية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والرياضية.

وقالت : سنعمل على تعريف المواطن الإيطالي بالثقافة الفلسطينة من خلال الفعاليات المشتركة مثل الندوات والمؤتمرات والمهرجانات والأمسيات الثقافية ومعارض الرسم والجداريات والتصوير والتراث ، كما سنركز على تقديم الكتب والشعر والرواية والترجمة والمسرح وعرض الأفلام واللغة والتراث والغناء واللباس والطعام.



كما وأننا سنتعرف عن قرب على الثقافة الايطالية .

وأضافت : لشعبنا الفلسطيني هوية ثقافية وطنية عربية وإنسانية تجسد قيم المعرفة والحرية والفضيلة والجمال ومنفتحة على العالم ومتجددة وتحترم وتصون التعددية الفكرية والسياسية والدينية ، وتساهم في الإنتاج المعرفي للانسانية جمعاء .

لكنها للأسف تتعرض لمحاولات السلب والتشويه والمحو والمصادرة لذلك نسعى الى تعزيزها ورعايتها والحفاظ عليها والنهوض بها، وهي أيضا أداة من أدوات النضال اليومي الذي تربطنا بالماضي والحاضر والمستقبل لتحقيق تطلعانتا المشروعة في الحرية والاستقلال .

أما رئيس البلدية إنزو دي نتاله فقد قال أعرب عن سعادتة لتوقيع هذا الاتفاق وأكد على أن علاقات التعاون الصداقة قديمة بين ايطاليا وفلسطين وسنعمل على تقويتها من خلال الفعاليات المشتركة خلال التبادل التجاري والسياحي والثقافي والفني بكل أشكاله.

وقال أن السياسة أحيانا لا تستطيع الإجابة على كل الاسئلة ولا تستطيع حل المشكلات لكن الثقافة وإرادة الشعوب هي الأقوى والأجمل والأبقى .

ونتمنى أن تثمر هذه الإتفاقية في تعزيز خبرات وقدرات كلا الطرفين في عدة مواضيع وسنعمل فورا على إستضافة فناننين من فلسطين وسنحضر لأسبوع ثقافي في صيف هذا العام وسنرتب لعمل زيارة الى فلسطين للتعرف عليها عن قرب.

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