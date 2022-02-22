العراق يشارك في أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

2022/02/22 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني في المغرب.

وبين سلطة الطيران في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اجتماع المجلس التنفيذي يأتي بعد فوز العراق في عضوية المجلس التنفيذي الجديد للدورة من 2021 ولغاية 2023 ".

واضاف ان "المجلس ناقش في جدول الإعمال اعتماد توصيات لجان النقل الجوي وأمن الطيران المدني والسلامة الجوية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي( IACO)".

ولفتت الى ان "الهدف منه تحقيق الأهداف التي من شأنها العمل على تطوير النواقل الجوية العربية وإزالة المعوقات التي تواجهها ومناقشة خطة العمل وفق رؤية عمل هادفة لجميع دول الأعضاء".

وتابعت انه "تم اختيار مدير قسم النقل الجوي في سلطة الطيران المدني العراقي محمد جودت عامر من قبل اعضاء المجلس بالأجماع الى فريق الخبراء الخاص بوضع الاستراتيجية الخاصة بزيادة عدد المقاعد العربية في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي ، ولجنة الملاحة الجوية في المنظمة".

واوضحت سلطة الطيران انها "تسعى من خلال المجلس التنفيذي الجديد في مشاركة الدول الأعضاء في رسم ملامح الخطة التطويرية لواقع الطيران في المنظمة العربية والعراق بصورة خاصة".

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