من جديد.. انخفاض اسعار صرف الدولار في العراق

2022/02/22 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقرارا في تعاملات، اليوم الاثنين، في محافظات الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فأن أسعار صرف الدولار في بورصات المحافظات الوسط والجنوب بلغت عند الشراء 145.900 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

وأضاف أن سعر البيع بلغ 146.500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

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