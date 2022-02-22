اجتماع بين الزراعة والفاو لاختيار منطقة مشروع تجريبي لإنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار

2022/02/22 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعا تشاوريا مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو، لاختيار منطقة مشروع تجريبي لإنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار wapor، مشيرة الى ان المشروع يهدف إلى زيادة أرباح وعائدات المزارعين .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انها “عقدت وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو اجتماعا تشاوريا لاختيار […]

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