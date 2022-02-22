مشعان الجبوري: اجتماع الصدر وبارزاني لن يعقد هذا الأسبوع في أربيل

2022/02/22 | 17:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى النائب عن كتلة "السيادة" مشعان الجبوري، المعلومات المتداولة عن موعد اجتماع "التحالف الثلاثي" الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الجبوري في تعليق عبر تويتر، "لن يعقد اجتماع في أربيل هذا الأسبوع لأطراف التحالف الثلاثي، التيار - السيادة - الديمقراطي الكردستاني، كما تدعي بعض وسائل الإعلام".

لن يعقد اجتماع في اربيل هذا الاسبوع لاطراف التحالف الثلاثي - التيار - السيادة - الديمقراطي الكوردستاني كما تدعي بعض وسائل الاعلام

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) February 22, 2022

وسبق أنّ قال أعضاء في الحزب الديمقراطي إنّ الاجتماع سيجري هذا الأسبوع في أربيل، استجابة للدعوة التي أطلقها الصدر للتفاهم حول أزمة الرئاسة وتشكيل الحكومة.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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