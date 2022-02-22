النمسا تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على “انتهاك سيادة أوكرانيا”

2022/02/22 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت النمسا، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي لديها، للاحتجاج على “انتهاك سيادة أوكرانيا”.وقال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن بلاده استدعت السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك سيادة أوكرانيا”، مؤكدا أن بلاده تدعم الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات تدريجية على روسيا.وأضاف المستشار:”لدينا مجموعة واسعة من خيارات العقوبات التي يتعين اللجوء إليها الآن بطريقة مستهدفة، […]

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