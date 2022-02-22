2022/02/22 | 17:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

ظهرت المقالة الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق..



21 وفاة جديدة أولاً على النور نيوز.

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