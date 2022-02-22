مجلس الخدمة الاتحادي يقرر إيقاف التعيينات

2022/02/22 | 17:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة المالية لعام 2022 وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، ان “أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية ، لافتاً الى أن “رؤية المجلس في هذا الملف …

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